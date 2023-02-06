Depremde yaralanan 1'i çocuk 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik depremde yaralanan 4 depremzede ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı.

Depremde yaralanan 1'i çocuk 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7’lik depremde yaralanan 4 depremzede ambulans uçakla Ankara’ya getirilerek tedavi altına alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7’lik depremde yaralanan ve Adıyaman’dan getirilin 1’i çocuk olmak üzere 4 depremzede, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi. Esenboğa Havalimanı’ndan ambulanslar aracılılığıyla Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen depremzedeler, yapılan ilk müdahalenin ardından ilgili servislerde tedavi altına alındı.

Depremde yaralanan 1'i çocuk 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Depremde yaralanan 1'i çocuk 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.
Depremde yaralanan 1'i çocuk 4 kişi ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.