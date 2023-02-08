Depremde yaralanan 44 kişi askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgelerinde yaralanan aralarında çocukların da bulunduğu 44 kişi ve 10 refakatçi, Adana'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Depremde yaralanan 44 kişi askeri uçakla İstanbul'a getirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Deprem bölgelerinde yaralanan aralarında çocukların da bulunduğu 44 kişi ve 10 refakatçi, Adana’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgelerinde enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri uçakla İstanbul’a getirilmeye devam ediyor. Adana’da aralarında çocukların da bulunduğu 44 kişi ve 10 refakatçi, saat 23.15 sıralarında askeri nakliye uçağı ile Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yaptı. Yaralılar, sağlık ekipleri ve askerler tarafından burada hazır bekleyen ambulanslara taşındı. Yaralılar daha sonra tedavilerinin yapılması için çevre hastanelere götürüldü.