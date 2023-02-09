Depremde yol yarıldı, ticari araç içine düştü
Osmaniye'de depremde yarılan karayolunun içine ticari araç düştü. Ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.
Osmaniye’de depremde yarılan karayolunun içine ticari araç düştü. Ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde E-5 karayolunun Osmaniye-Nurdağı kesiminde yol yarıldı. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki çukura 79 MA 4255 plakalı bir ticari araç düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.