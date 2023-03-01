Depremde zarar gören çocuklar için seferber oldular

Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, alan öğretmenlerinin rehberliğinde deprem bölgesi için el emeği göz nuru çocuk kıyafetleri ve oyuncaklar hazırladılar.

Öğrenciler 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve hepimizi büyük üzüntüye boğan depremde zarar gören insanlarımız için seferber oldular. Gençler evlerinde, okullarında ve sınıflarında deprem bölgesindeki çocukları sevindirmek için büyük bir telaş içindeydiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir ve Şube Müdürü Faruk Kılıçer öğrencilerin heyecanlarına ve telaşlarına ortak olmak için okulu ziyaret ettiler. Öğrenciler kendi el emekleri ile ve göz nuru dökerek hazırladıkları çocuk giysileri, atkıları, bereleri ve oyuncakları deprem bölgesine sevk etmek üzere çalışmalara başlandı. Gençlerin yardımları deprem bölgesine ulaştırılacak.

Ayrıca Okul Müdürü Gökmen Yüce rehberliğinde idareci, öğretmen ve velilerin değerli destekleri ile gıda kolileri de hazırlandı ve diğer kolilerle beraber onlarda yola çıkacak. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, “Gençlerimizin duyarlılığı hepimizi duygulandırdı ve göğsümüzü kabarttı. Gençlerimizin bu davranışı, bu necip milletin birlik ve beraberliğinin en sarih göstergesidir. Onlar geleceğimizin umudu. Okul idaresinin koordinesinde başlatılan öğretmen, öğrenci ve velilerimizin desteği ile hazırlanan koliler için Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Camiasına çok teşekkür ediyorum. Hepimizin içini ısıtan bu yardımlar, ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de devam edecektir.” dedi.