Depremde zarar gören vergi dairelerinin geçici hizmet yerleri

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), deprem sebebiyle hizmet binaları zarar gören vergi dairelerinin geçici hizmet yerlerini açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), deprem nedeniyle hizmet binaları zarar gören vergi dairelerinin geçici süreyle başka bir ilde veya ilçede hizmet vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerimizde yer alan vergi dairesi müdürlüklerinden hizmet verdikleri binaların yıkılması veya ağır hasarlı olması sebebiyle hizmet veremeyecek durumda olan vergi dairesi müdürlüklerinin geçici bir süre ile başka bir ilde veya ilçede hizmet vermesi uygun görülmüş olup, bu vergi dairelerinin hizmet verecekleri il ve adres bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bununla birlikte, Başkanlığımızın gib.gov.tr internet adresinden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden erişilebilen İnteraktif Vergi Dairesi kullanılarak tüm vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılması mümkün olup, mükelleflerimizin başvuru, yazı, dilekçe vb. işlemler için vergi dairelerinin hizmet verdikleri binalara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Söz konusu illerde bulunan ancak aşağıdaki tabloda bilgileri yer almayan vergi dairesi müdürlükleri ise deprem öncesindeki adreslerinde faaliyetlerine devam edeceklerdir" denildi.

Buna göre, Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Asım Gündüz, Şükrü Kanatlı, 23 Temmuz, Sahil, Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ ve Akdeniz vergi daireleri Mersin’de, Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Aslanbey, Elbistan, Afşin, Pazarcık, Aksu vergi daireleri Kayseri’de, Adıyaman Defterdarlığı Sivas’ta, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı İslahiye Vergi Dairesi Şehitkamil ilçesinde, Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Şehitlik, Topçu Meydanı, Göbeklitepe, Birecik vergi daireleri Siverek, Viranşehir ve Suruç’ta, Malatya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Fırat ve Beydağı vergi daireleri Kayseri’de, Osmaniye Defterdarlığına bağlı Kadirli Vergi Dairesi de Osmaniye’de Adnan Menderes Mahallesi’nde hizmet verecek.