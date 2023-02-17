Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti

Hatay'da yıkılan Akademi Hastanesi enkazından depremin 260. saatinde Mehmet Ali Şakiroğlu (26) adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Yaralı vatandaş Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.

Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tesbih dikkat çekti
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da yıkılan Akademi Hastanesi enkazından depremin 260. saatinde Mehmet Ali Şakiroğlu (26) adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Yaralı vatandaş Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Depremzedenin hastaneye girerken elindeki tuttuğu tesbih dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanede olduğu ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.