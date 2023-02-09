Depremden 40 saat sonra enkazdan emekleyerek çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Gaziantep’teki 6 katlı binanın enkazından bir kadın, olaydan 40 saat sonra arama kurtarma ekiplerinin de desteği ile emekleyerek çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi. Depremin hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Gaziantep’te yıkılan Gölgeler apartmanı enkazında kalan bir kadınla 40’ıncı saatte arama kurtarma ekipleri tarafından iletişime geçildi. Ekiplerin çalışmasının ardından açılan koridorda kadın emekleyerek çıktı. Kadının çıkarılmasının ardından alkış tufanı koptu.