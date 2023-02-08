Depremden 50 saat sonra anne ile oğlu enkazdan sağ kurtarıldı

Hatay’da deprem sonrası yapılan çalışmalarda Ümraniye Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, anne ile oğlunu enkazdan 50 saat sonra sağ kurtardı.

Ümraniye Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, AFAD’ın çağrısı üzerine harekete geçti. Kısa sürede Hatay’a ulaşan ekip, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Depremin üçüncü gününde enkaz başlarında umutlu bekleyiş sürerken, arama kurtarma ekipleri ise çalışmalarına devam etti. Saatler boyunca süren kurtarma çalışmalarına devam eden Ümraniye Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri ise depremden 50 saat sonra Hatay Emek Mahallesi’nde yıkılan 4 katlı binanın birinci katındaki anne Dudunaz ve oğlu Asaf’ı saatler süren çalışma sonucu kurtardı. 50 saat sonra anne ile oğlunun enkazdan sağ kurtarılması büyük sevince neden oldu.