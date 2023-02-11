Depremden 7 kişilik ailesiyle saniyelerle kurtuldu, o anları anlattı

Diyarbakır’da 7 enkaz alanından 3’ü tamamlandı. Tamamlanan Yoldaş Apartmanı enkazında 7 kişilik ailesiyle saniyelerle kurtulan Sait Turgay o anları anlattı, “Çığlıklar vardı, komşularımı kaybettim” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanların enkaz çalışmaları devam ederken, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesinde bulunan Yoldaş Apartmanının enkaz çalışması tamamlandı. Enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtulan 7 kişilik Turgay ailesinden Mehmet Sait Turgay, korku dolu anları anlattı. Turgay, yıkılan binalarının önünde yaptığı konuşmada, “Gece uyuduğumuz sırada sallanmaya başladık. Öğretmen oğlum ve ailesi bizimleydi, toplamda 7 kişiydik duvarlar tutunduk. 1 dakikaya yakın durdu o sırada dışarı kaçmamız bir oldu. Çığlıklar vardı, bir kısmı kendini kurtardı. Uzaklaştığımız sırada oğlum aracını çıkartmaya çalışırken bina çökmeye başladı, araçları fırlattı, göz gözü görmedi toz duman oldu. Komşularımı kaybettim, insanları çok iyiydi kendi hallerindeydi, apartmanın yükü ağırdı. Üzülüyorum keşke onlarda canlarını kurtarsaydı. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah, devlet koştu AFAD, arama kurtarma, polis geldi ama apartman yerle bir olmuştu yapacak bir şey yoktu” dedi.