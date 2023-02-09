Depremden ayakkabı giyemeden kaçan çocuklara Bakan Soylu sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gaziantep’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çadırları gezerek depremzedelerin ihtiyaçlarını sordu. Bakan Soylu, depremde ayakkabısını giymeden evde çıkan 2 çocuğa sahip çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte depremzedeleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Botanik Bahçesi yanında kurulan çadırlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek dinleyen Bakan Soylu’dan deprem mağduru iki çocuk ayakkabı istedi. Deprem anında evden panikle çıktıklarını sadece kapı önündeki terlikleri giyebildiklerini söyleyen çocuklara Bakan Soylu sahip çıktı. Ayakkabısı olmadığını söyleyen çocuklara ’hemen’’ ayakkabı verilmesini isteyen Bakan Soylu, yanındaki Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na talimat verdi. Bunun üzerine ise çevredeki vatandaşlar, Bakan Soylu’ye teşekkür ederek, sevgi gösterisinde bulundu.

Hastalar ilaç istedi

Bakan Soylu’dan iki depremzede kadın ise ilaç istedi. Astım hastası olduğunu söyleyen bir kadın ve kanser olduğunu söyleyen bir kadın, ilaçlarını bile alamadan evden çıktıklarını söyleyerek Bakan Soylu’dan destek istedi. Kadınların bu talebi üzerine Soylu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü yanına çağırttı. Vali Gül’e kadınların ilaç ve çadır ihtiyaçlarının hemen giderilmesini isteyen Soylu, ’Hem çadırı hem da ilaçlarınızı hemen hallediyoruz’’ dedi. Vali Gül ise yanındakilere talimat vererek kadınların numarasının alınmasını ve ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi.

Küçük çocuk Bakan Soylu’ya sarıldı

Çadır gezisi esnasında bir çocuk ise ’’Süleyman dede, çok korktuk’’ diyerek Bakan Soylu’ya sarıldı. Çocuğun annesi ise evlerinin yıkıldığını söyleyerek Bakan Soylu’dan çadır istedi. Bunun üzerine ise Bakan Soylu’nun yanında buluanan Vali Gül, kadının iletişim bilgilerini aldı. Bakan Soylu ise kadına, ’’Verecekler ablacım, tek tek geliyor sıra. Önce evleri yıkılanlara çadır veriliyor’ dedi. Kadının ’Bizim de evimiz yıkıldı’ demesi üzerine ise Soylu, ’’Verecekler ablacım, size de verecekler. Hemen söylüyorum’ diyerek Vali Gül’den kadınla ilgilenilmesini istedi.

Vali Gül de iletişim bilgilerinin alınarak, en kısa zamanda çadırı ulaştıracaklarını ifade etti.