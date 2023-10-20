Depremden etkilenen 700 kadın üniversite öğrencisine burs desteği

ING, Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile depremden etkilenen kadın üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla harekete geçti. ING Hollanda tarafından sağlanan yeni fon ile deprem bölgesinden 700 üniversiteli kadın öğrenciye burs imkanı sunuluyor.

Cinsiyet eşitliğini toplumsal yatırımlarının ana odaklarından biri olarak konumlayan ING, eğitim alanında fırsat eşitliğini önceliklendiriyor. Bu kapsamda banka, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle oluşturduğu Türk Eğitim Vakfı - ING Eşit Gelecek Burs Fonu ile üç senedir üniversitede okuyan başarılı kadın öğrencilere burs olanağı sağlıyor. Deprem felaketinin ardından banka, burs fonundaki mevcut desteğini iki katına çıkararak deprem bölgelerindeki kadın üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını üstlenmeye başlamıştı.

Banka, Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile depremden etkilenen daha fazla kadın öğrenciye burs desteği sağlamak amacıyla harekete geçti. ING Hollanda tarafından sağlanan yeni fon ile deprem bölgesinden 700 üniversiteli kadın öğrenciye burs imkanı sunuluyor. Bu kapsamda, depremden etkilenen 600 üniversiteli kadın öğrenciye geçtiğimiz eğitim döneminde 4 aylık acil eğitim bursu sağlanırken, 100 kadın öğrenciye ise bu eğitim dönemi ile birlikte 4 yıllık burs verilecek.

“Bu burs fonu, kadınlara yönelik fırsat eşitliğine katkıda bulunma amacımızı yansıtıyor”

Burs desteği ile ilgili konuşan ING Hollanda Sürdürülebilirlik Başkanı Léon Wijnands şunları söyledi: “Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketi tüm dünyayı ve bizleri derinden etkiledi. Bu burs fonu, banka olarak kadınlara yönelik fırsat eşitliğine katkıda bulunma amacımızı yansıtıyor, bu nedenle kadın öğrencilere destek sağlamaktan ayrıca gurur duyuyoruz. Türk Eğitim Vakfı ile yaptığımız bu iş birliği ile deprem sonrası Türkiye’ye yönelik desteğimizi ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı amacımızı aynı noktada buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Ne kadar başarılı olursa olsun, herkes aynı fırsatlara sahip olmayabiliyor. Biz de kadınların sadece eşit fırsatlara sahip bir yaşamın hayalini kurmalarını değil aynı zamanda bunu gerçekleştirebilmelerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

“Toplumsal yatırımlarımızla kadınların güçlendirilmesini destekliyoruz”

Toplumsal yatırımlarında deprem bölgesini önceliklendiklerini aktaran ING Türkiye İletişim ve Marka Deneyimi Grup Direktörü Gökçe Say ise şunları söyledi: “Toplumsal yatırımlarımızla kadınların güçlendirilmesini destekliyor, kadınlara karşı ön yargıların karşısında duruyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğine odaklanarak daha iyi bir gelecek için sorumluluk alıyor ve TEV iş birliğiyle oluşturduğumuz burs fonu ile üç senedir başarılı kadın üniversite öğrencilerine burs sağlıyoruz. Depremin ardından ise burs fonumuz ile sağladığımız desteği iki katına çıkararak deprem bölgelerindeki kadın öğrencilerini de programa dahil etmiştik. Şimdi de ING Hollanda’nın sağladığı 500 bin euro değerinde bu yeni fon ile kadın öğrencilere yönelik desteğin büyümesinden mutluyuz.”

“Bu burs fonu, yüzlerce başarı hikâyesinin yazılmasına vesile olacak”

Konu ile ilgili değerlendirme yapan TEV Genel Müdürü Banu Taşkın “Vakıf olarak 56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla çalışıyor, kıymetli destekçilerimizin katkılarıyla gençlerimizi daha iyi ve parlak bir geleceğe taşıyoruz. Bu yolda ilerlerken, ING gibi eğitim dostlarımızın yanımızda olduğunu bilmek bizi daha güçlü hissettiriyor. ING Hollanda’nın desteği ve ING Türkiye’nin Eşit Gelecek Burs Fonu genç kadınlara yol gösterip, onların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmelerini ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlayacak, yüzlerce başarı hikâyesinin yazılmasına vesile olacak” şeklinde konuştu.