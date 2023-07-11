Depremden etkilenen Birecik'te örnek daire hazır hale geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çoğan Mahallesi’nde yapılan konutların bazı etaplarında örnek daireler tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sitesinde yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da TOKİ tarafından temeli atılan 4 bin 469 konutun yapımı devam ediyor. Bu çerçevede Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde depremden etkilenenler için Çoğan Mahallesi’nde 26 bloklu 534 konut yapılıyor.

Kaba inşaatı tamamlanan 13 blokta iç zemin çalışmalarına başlanırken bazı etaplarda ise örnek daireler tamamlandı. Etaplar halinde yükselen konutların en kısa sürede depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.