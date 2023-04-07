Depremden etkilenen vatandaşlara moral gezisi

Küçükçekmece Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçeye gelen vatandaşlar için moral gezisi düzenledi. Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Balmumu Heykel Müzesi ve Legoland’a gerçekleştirilen gezilerde, kadınlar ve çocuklar keyifle zaman geçirerek, moral ve motivasyon buldu.

Küçükçekmece Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçeye gelen vatandaşlar için moral gezisi düzenledi. Toplamda 18 kadının çocuklarıyla birlikte katıldığı gezi çerçevesinde, Beyoğlu’ndaki Madame Tussauds Balmumu Müzesi’nde tarih, kültür, sanat, bilim ve eğlence dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı balmumu figürleri ziyaret edildi. Ardından katılımcılar, İstiklal Caddesi’nde keyifli bir yürüyüş yaparak, Nostaljik Beyoğlu tramvayına bindi. Hayatlarında ilk kez İstiklal Caddesi’ne geldiklerini ifade eden vatandaşlar, gezi sonunda moral bulduklarını eğlenceli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Öte yandan, depremden etkilenen çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürmek için onlara özel “Legoland” gezisi gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi, çocuklara unutamayacakları, eğlence dolu bir gün yaşattı. Ebeveynleriyle birlikte katıldıkları Legoland gezisinde, 28 çocuk hayal güçlerini kullanarak diledikleri kadar lego oynadı.

“Yaralarımızı birlikte saracağımıza olan inancımız sonsuz”

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen gezilerin, sosyal iyileştirme ve motivasyon anlamında çok önemli olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza pek çok alanda destek olmayı sürdürüyoruz. Yaşadıkları sıkıntılı süreci hem psikososyal destek hem de çeşitli sosyal aktivite ve gezi etkinlikleriyle ortadan kaldırmaya, iyileştirmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağımıza olan inancımız sonsuz. Onları, sosyal yaşama motive edecek faaliyetler düzenlenmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.