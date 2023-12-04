Depremden hemen sonra sokakta çok sayıda köpek gözlendi

Bursa'da 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi. Tekirdağ'da deprem sonrası sokaklarda çok sayıda köpek gözlendi.

Depremden hemen sonra sokakta çok sayıda köpek gözlendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne ve Tekirdağ’da da hissedildi. Tekirdağ’da deprem sonrası sokaklarda çok sayıda köpek gözlendi.

Bursa’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Edirne ve Tekirdağ’da da hissedildi. Deprem vatandaşlara büyük bir panik yaşattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Edirne’de Vatandaşlardan Şerif Erdem, "Biraz baş dönmesi oldu ama depremle alakalı olmadığını düşünmüştüm. Motosikleti park ediyordum biraz korktum. Şu anda korkulacak bir durum yok gibi" dedi.

Öte yandan depremin hemen sonrasında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sokakta çok sayıda köpek uzaklaşmaya çalışırken gözlendi. O sırada çok sayıda köpeğin alanda uzaklaşması ’Köpekler depremi önceden mi hissediyor’ sorusunu akıllara getirdi.