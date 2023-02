Depremden kurtulan Ali Hizmetçi: 'O dramı anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor'

TAKİP ET

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aydın’da misafir edilecek Adıyamanlı depremzedelerin ilk kafilesi Aydın’a geldi. Bazı depremzedeler Aydın’da bulunan yakınları ile gözyaşları içerisinde kucaklaşırken, depremin şokunu hala atlamadığını belirten Ali Hizmetçi, "O dramı anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor" dedi.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde on dokuz binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 79 binin üzerinde kişi de yaralandı.

Yaşanan depremlerin ardından Adıyamanlı depremzedeleri Aydın’da misafir etmek için çalışma başlatıldı. Aydın Valiliği tarafından yapılan duyuru çerçevesinde, depremzede vatandaşların Aydın’da çeşitli yurtlarda ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde misafir edileceği açıklandı. Yapılan koordinasyonun ardından Adıyaman’dan yola çıkan yaklaşık 120 kişilik ilk kafile Aydın’a geldi. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda kayıtları yapılan depremzedeler daha sonra Nazilli ilçesindeki Hacı Efendizade Öğrenci Yurdu ve Kuşadası ilçesi Efe Ayşe Öğrenci Yurdu’na yerleşmek üzere ilçeden ayrıldı.

"Allah kimseye yaşatmasın"

Depremde her yerin yerle bir olduğunu belirten Cengiz Köse, "Malatya’dan Adıyaman’a gelmiştim. Sabaha karşı kötü bir depreme yakalandım. Önce depremi algılayamadım ve evin çatısına bir şeyler düştü sandım ama sonradan sarsıntı artınca deprem olduğunun farkına vardım. Depremde her yer yerle bir oldu. Çok kötüydü Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

"Mezarda bile yer kalmadı"

Depremin ardından yıkılan binaların cadde ve sokakları kapattığını kaydeden Fatma Göçen, "Ölümün eşiğinden döndük. Depremin olduğu sırada kendimizi çok zor şekilde dışarı attık. Bazı yakınlarımız binanın altında kaldılar. Depremin ardından sokaklar caddeler hep kapandı, koca koca binalar çöp yığını gibi yerdeydiler. Ne yapacağımızı şaştık. Bir sürü akrabamız hayatlarını kaybettiler. Mezarda bile yer kalmadı ki gömsünler" diyerek göz yaşlarına boğuldu.

"Depremin şokunu halen atlatamadık"

Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen olayın şokunu atlatamadıklarını kaydeden Ali Hizmetçi, "Üzerinden 5 gün geçmesine rağmen olayın şokunu atlatabilmiş değilim. O acı, o dramı anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Yakınlarınız, eviniz gidiyor, o durumu anlatabilmek mümkün değil. Normal durumda olsa her şeyi anlatabilirim ama bu acının üzerine neyi nasıl anlatacağım bilemiyorum. Çok şükür Allah’a sağ salim kurtulduk, buna şükür ediyoruz. Bütün yardımları yapanlara, organizasyonları düzenleyerek bizleri buraya yetkililere teşekkür ediyoruz. Ben bir şekilde geldim ama orada enkazın altında kalan yakınları dolayısıyla gelemeyen çok insan var. Merkezde gereken her şey yapılıyor ama kırsal kesimlerde maalesef durum aynı değil. 10 ilde bu depremin yaşanması kolay bir durum değil, kırsal kesimlere de yetişmek elbette kolay olmaz. Bu kadar aracın, bu kadar insanın bir anda her yere yetişebilmesi imkansız. Yardımların ve organizasyonun daha da geniş çapta yapılmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha birçok yakınımız enkaz altında"

Kucağında 2 aylık çocuğu ile Aydın’a gelen Mücahit Kutlu ise, "Çok kötü bir durum, bu durumda kimse olmak istemez. 2 aylık bebeğim ile yollara düştük. Allah herkese yardım etsin. Daha birçok akrabamız ve arkadaşlarımız enkazın altında. İnşallah birçoğu sağlıklı olarak kurtulurlar. Depreme uykuda yakalandık ve canımızı zor kurtardık. İlk düşündüğümüz şey bebeğimiz oldu. Çok şükür bunu da atlattık" diye konuştu.