Depremden kurtulan anne Aydın'da doğum yaptı

Türkiye’yi derinden sarsan merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde Kahramanmaraş Onikişubat’taki evleri hasar gören Hatice Celayir, bebeğini kucağına almasına saatler kala depreme yakalandı. Deprem sonrası Hatice Celayir ve ailesi Aydın’a gelerek Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Kahramanmaraşlı depremzede Celayir ailesi, ilk depremin ardından Aydın’a geldi. Doğum sancıları başlayan Celayir, tedavisi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne yatmasının ardından sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Başarılı geçen doğum operasyonunun ardından bebeğini kucağına alan anne Hatice Celayir, oğluna ’Umut’ ismini koyduğunu, bebeğin herkese umut olmasını istediğini belirtti.

Yeni doğan bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fedi Ercan doğum sonrası anneyi ziyaret etti. Başhekim Bozbaş, “Hatice hanım bize Kahramanmaraş’tan kendi imkânlarıyla başvuran bir hastamızdı. Hastanemize gelir gelmez hemen doğumunu gerçekleştirdik. ‘Umut’ gayet sağlıklı olarak 3430 gr doğdu. Şu anda anne de bebek de gayet sağlıklı” diye konuştu.

Hatice Celayir, kendisini yalnız bırakmayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti. Umut bebek, deprem sonrası umutları yeşerten bebeklerden biri oldu.