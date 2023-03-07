Depremden sağ kurtulan engelli Esmanur, depremzedelere yardım eli uzattı

Kahramanmaraş’taki depremden kurtulan ve İstanbul’da teyzesinin yanına yerleşen 16 yaşındaki Esmanur, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayında eğitim alıyor. Esmanur, engelli arkadaşlarıyla hasadını yaptığı 300 kilo mantarı deprem bölgesindeki akranlarına gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından toplumun her kesiminden afetzedelere yardım eli uzanmaya devam ediyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri de bu çerçevede harekete geçti. Mantar üretim atölyesi kursiyerleri, Mart ayı hasadından elde ettikleri mantarları deprem bölgesine göndermeye karar verdi.

"Mantarları depremzedeler göndereceğiz"

Kahramanmaraş’ta depreme yakalandığını söyleyen 16 yaşındaki zihinsel engelli Esmanur Karahan, "Dördüncü katta oturuyorduk. Deprem başlayınca çöküp kapandık. Çok korktum. Sonra dışarı çıktık, bir süre arabada kaldık. Amcam vefat etti. İstanbul’a geldim ve teyzemin yanında kalıyorum. Engelliler Sarayında eğitim alıyorum. Burada arkadaşlarımızla topladığımız mantarları depremzede kardeşlerimize göndereceğiz. Hiç korkmasınlar, bugünler geçecek. Hepimiz onların yanındayız" dedi.