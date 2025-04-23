Depremden sonra akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından trafik kilitlenirken, akaryakıt istasyonlarında da kuyruklar oluştu.

Depremden sonra akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından trafik kilitlenirken, akaryakıt istasyonlarında da kuyruklar oluştu.

İstanbul’da deprem nedeniyle yaşanan korku dolu anların ardından vatandaşlar geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı harekete geçti. Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kimileri yiyecek alırken, aracının deposunu da doldurmayı ihmal etmedi. Kuyrukların oluştuğu istasyonlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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