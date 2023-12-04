Depremden sonra Mudanya Belediyesi tedbir amaçlı boşaltıldı

Bursa'da yaşanan depremin en çok etkilediği noktalardan Mudanya'da belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı.

Depremden sonra Mudanya Belediyesi tedbir amaçlı boşaltıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da yaşanan depremin en çok etkilediği noktalardan Mudanya’da belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gemlik Körfezi’de AFAD’ın verilerine göre 5.1 büyüklüğünde 10.42’de deprem meydana geldi. Deprem sonrası Mudanya Belediyesi’nde çatlak oluştuğu ihbarı üzerine, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. .

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen merkez üssü Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Mudanya Belediye binasında çatlak oluştu. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, çalışanların bir kısmı izinli sayıldı. Binadaki tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.