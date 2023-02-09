Depreme Adıyaman'da yakalanan rehber Marmaris'te toprağa verildi

Kahramanmaraş depremlerinde kaldığı otelin enkazından çıkarılarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden rehber Muğla’nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Marmarisli rehberler eğitim dolayısı için gittikleri Adıyaman’da kaldıkları otelde yakalanmışlardı. Marmarisli 24 yaşındaki rehber Tahsin Cem Efe’nin cansız bedeni memleketi Marmaris’e getirilerek bugün defnedildi.

Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) uygulama eğitiminde Güneydoğu eğitimine giden 43 kişilik ekibin içinde yer alan Tahsin Cem Efe’nin cansız bedeni önce Marmaris Devlet hastanesine getirildi. Marmaris Merkez Camiinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından genç rehber toprağa verildi.

Büyük Kahramanmaraş depremine Adıyaman’da kaldığı Grand İasas otelde yakalanarak hayatını kaybeden rehberin cenazesinde annesi, babası ve sevenleri ayakta durmakta güçlük çektikleri gözlemlendi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Belediye başkan yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve ilçe protokolünün de katıldığı cenaze töreninde genç rehberin Türk Bayrağına sarılı tabutu yüzlerce kişinin elleri üzerinde toprağa verilmek üzere taşınarak mezara ulaştırıldı.

Arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede aynı eğitim grubunda bulunan ve aynı otelde kalan rehber Tayfun Dal’ın akıbeti ise henüz belirlenemedi.