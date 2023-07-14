Depreme dayanıklı Gemlik için uzmanlar tavsiyelerde bulundu

Gemlik Belediyesi öncülüğünde TMMOB ve İstanbul Planlama Ajansı tarafından Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen Marmara Depremine Gemlik’ten Bakış ve Afet Zararlarını azaltma çalıştayının son gününde konusunda uzman teknik isimler depreme dayanıklı bir kent için önerilerini sunarken, afet lojistiği uzmanı Prof. Dr. Bahar Yetiş Kara tarafından afet sonrasında yapılacaklara dair detaylı bir sunum yapıldı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’da katılan herkese teşekkür ederken, kapanış konuşmasında bilimin önemini vurguladı.

Çalıştaya, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra masa koordinatörleri olarak; Şehir Plancıları Odası Başkanı Murat Dikme, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ülkü Küçükkayalar, Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Engin Er, Yapı Denetim Birlik Başkanı Esra İnhanlı, Prof. Dr. Ramazan Livaoğlu, Doç. Dr. Eyüphan Aydın ve İnşaat Yüksek Mühendisi Şentürk Aydın katılarak yol haritası oluşturulmasında katkı sundu.

Çalıştayın son gününün açılışı Prof. Dr. Bahar Yetiş Kara’nın Afet Lojistiği söyleşisiyle başladı. Afet anına hazırlıklı olmanın önemini vurgulayan Kara, koordinasyonun önemine değindi ve afet müdahalesinde belediyelerin önemini vurguladı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bu bir son değil, başlangıç”

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan çalıştaya emek veren tüm katılımcılara teşekkür ederken, Bursa’nın Türkiye’nin zor bölgelerinden biri olduğunu, Gemlik’in ise hepsinden daha zor bir bölge olduğunu ifade ederken, zorluklarla karşı kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Kısa bir süre içerisinde bu çalıştayın değerlendirmesini yapacaklarını ve bu çalıştayın başlangıç olduğunu belirtti. TMMOB’ye bağlı kurumlarla çalışmaya devam edeceklerini ve uzun soluklu işlerin olduğunun altını çizen Başkan Sertaslan, “Hemen uygulamaya sokabileceğimiz tavsiyeler olduğunu gördük. Büyük bir memnuniyetle değerlendirmesini yapacağız. Belediye Meclisimizden alabileceğimiz bir karar varsa meclisimiz aracılığıyla, idare olarak doğrudan alabileceğimiz bir karar varsa idaremiz aracılığıyla bu kararları alacağız. Bir sonraki adımın ne olacağı konusunda mutlaka tavsiyelerinizi bekliyorum. Bundan sonrada birlikte çalışabilmek ve afetler konusunda tavsiyelerinizi alarak pek çok ilçe ve ile örnek olacak atımları atacağız. Aldığımız kararların bir kez daha yararlı işler ve buna bağlı olarak yararlı sonuçlar çıkardığına dair inancımla hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum” dedi.