Depreme denizde yakalandılar: 'Marmara açıklarında bir gürültü koptu, tekne sallandı'

İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depreme Küçükçekmece açıklarında teknede yakalanan bir grup arkadaş, sudaki değişimi kayda aldı. Deprem anını anlatan kadın, "Marmara açıklarında bir gürültü koptu. Şu an gördüğümüz gibi her tarafımızda su kabarcıkları oluştu. Tekne sallandı" dedi.

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi bazı vatandaşlar evlerinde bazıları sokaklarda bazıları ise AVM’lerde yaşadı. Bir arkadaş grubu ise sarsıntıya tekneyle açıldıkları Küçükçekmece açıklarında yakalandı. 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sudaki kabarcıklar ise kameraya yansıdı. O anları kayda alan kadın ise, "Küçükçekmece açıklarındayız. Az önce altımızda bir gürültü koptu. Bildiğiniz tekne sallandı. Şu an gördüğümüz gibi her tarafımızda su kabarcıkları oluştu. Biz bunu denizde hissettik. Denizin içi sanki kaynıyor. Marmara açıkları bildiğiniz kütürdedi" diye konuştu.