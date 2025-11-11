Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında bir kahvehanede oturan vatandaşlar sarsıntının başlaması ile kaçıştı. Deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 21.20’de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında oturdukları sandalyeleri terk eden vatandaşlar etrafa kaçıştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

