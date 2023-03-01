Depremi duyunca bölgeye koştular, çalışmaları anlatacaklar

Depremin ardından afet bölgelerine giden Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları, yaptıkları çalışmaları basın toplantısı ile anlatacak.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına sebep oldu. Depremin ardından vakit kaybetmeden bölgeye giden Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları yetkilileri ve üyeleri ise yaraların sarılması için çalıştı. Enkaz altındaki canlara saatler sonra umut olan ekipler, hem depremzedelere çorba dağıttı, hem de minik depremzedelerle oyunlar oynadı. BBP ve Alperen Ocakları Kocaeli Koordinatörü Metehan Küpçü ise afet bölgelerindeki tüm çalışmalarda yer aldı.

"Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştık"

Afet bölgesindeki çalışmalarının ardından kente dönen Metehan Küpçü, İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan ile bölgede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Metehan Küpçü, "Deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gerçekten büyük bir felaketi yaşadık. Felaketin ardından Kocaeli teşkilatı olarak deprem bölgesindeydik. Hiçbir şey düşünmeden çalıştık. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştık. Depremzedelerimize umut olmaya gayret ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada canla başla görev yapıyor. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Öte yandan, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları’nın afet bölgesindeki faaliyetlerine ilişkin cuma günü saat 11.00’da Maide Kafe’de basın toplantısı düzenleneceği öğrenildi.