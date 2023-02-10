Depremin 100. saatinde umut tazeleyen kurtuluş

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden afet bölgesine giden Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri, Kahramanmaraş’ta depremin 100. saatinde bir canı daha enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, ekiplerin bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Deprem sonrası ilk andan itibaren bölgeye sevk edilen Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ekipleri, AFAD koordinesinde enkaz altındaki insanlara umut olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Kahramanmaraş Karapınar Mahallesi Gözde Sitesi’nde arama kurtarma çalışmaları yürüten GEAK ekipleri, duydukları ses üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, enkazda 8 metrelik bir dehliz açarak depremzedeye ulaştı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında 32 yaşındaki kadın, depremin 100. saatinde enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kadın, hemen tedaviye alındı. 100. saatte kurtarılan depremzede, umutları tazeledi.