Depremin 107. saatinde 3 kardeş ve anneleri enkazdan canlı olarak çıkarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, depremin 107. saatinde 3 kardeşi ve annelerini enkazdan canlı olarak çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, Hatay’ın General Şükrü Kanatlı Mahallesi’ndeki bir enkazdan; 21 yaşındaki Fatmanur, 15 yaşındaki Münire ve 7 yaşındaki Ramazan Karadeniz kardeşler ile 41 yaşındaki anneleri Neslihan Karadeniz’i depremin 107’nci saatinde sağ olarak çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, sismik akustik dinleme cihazı ile yaptıkları dinlemede, Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki bir enkazdan ses aldı. Hemen kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, 4 kişilik bir ailenin canlı olduğunu tespit etti. Zamana karşı yarışan ekipler, 3 saatlik hummalı bir çalışmanın ardından Fatmanur, Münire ve Ramazan ile annelerini enkazdan sağ olarak çıkardı.