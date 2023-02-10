Depremin 112. saatinde enkaz altından kurtuluş

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden deprem bölgesine giden MHP İlçe Teşkilatı tarafından kurulan arama kurtarma ekipleri ve Gölcük Belediyesi ekipleri, Hatay’da depremin 112. saatinde 60 yaşındaki adamı enkaz altından kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden deprem bölgesine giden ve burada çalışmalara katılan Gölcük MHP İlçe Teşkilatı tarafından kurulan arama ekipleri ve Gölcük Belediyesi ekipleri, Hatay Akevler Mahallesi’nde enkaz altında kalan birisinin sesini duydu. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, depremden 112 saat sonra 60 yaşındaki bir vatandaşı enkaz altından sağ salim kurtardı. Enkazdan çıkarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hemen tedavi altına alındı. 112 saat sonra kurtarılan vatandaş, diğer depremzedeler için umut aşıladı. Yaşlı adamın sağ kurtuluşunu vatandaşlar tekbir ve alkışlarla karşıladı.