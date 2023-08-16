Depremin 24. yılına özel sergi

17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları bu konuda bilgilendirmek amacıyla Kocaeli’de fotoğraf sergisi açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 24. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Bulvarında deprem sergisi açtı. Depremden korunma, bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın açtığı stantta depremin etkilediği hayatlar, yıkılan binaların yer aldığı fotoğraflar sergilendi. Binlerce binanın yıkıldığı ve bir o kadar da vatandaşın hayatını kaybettiği 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 24 yıl geçti. Bu süreç içerisinde 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için pek çok çalışma gerçekleştiren büyükşehir, bu yıl da vatandaşı deprem konusunda bilgilendirmek için stant kurdu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler tarafından vatandaşlara "Deprem Eğitim Kitapçığı", çocuklara ise "Toprak’la deprem bilinci" kitabı hediye edildi. Ayrıca deprem temalı mesajların yer aldığı broşürler ağaç dallarına asıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan stantta ise itfaiyecilik ekipmanları vatandaşlara tanıtıldı. Ayrıca 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş Merkezli depremin ardından bölgelerde yapılan çalışmaların yer aldığı fotoğraflara yer verildi.