Depremin 248'inci saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin 248’inci saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinden taburcu oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin 248’inci saatinde, mahsur kaldığı binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren uçak ambulansla Ankara’ya getirilmişti. Sevk edildiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Ölmez’in, enkaz altında kaldığı dönemde pelvis (leğen) kemiğinin kırıldığı, bu sebeple bir operasyon geçirdiği ve ameliyatının da başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilmişti. Bu çerçevede hastanedeki tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Ölmez’in son durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar açıklamalarda bulundu.

"Bugün Aleyna’yı taburcu ederek gönderiyoruz"

Ölmez’in enkazdan çıkarıldıktan hemen sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk uzmanı ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapıldığını hatırlatan Ünüvar, "Daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla buraya geldi. Orada hem Kahramanmaraş’taki hem de Ankara’daki 112’de çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok hızlı bir şekilde naklini sağladılar. 16 Şubat saat 18.02’de Aleyna’yı kabul ettik. Yoğun bakımda 3 gün kadar tedavi ettik. Yoğun bakım süreci esnasında leğen kemiğindeki sorundan dolayı ortopedi doktorlarımız tarafından o bölgeye bir fiksatör takıldı. Bir yandan da diğer hususlarla ilgili ufak tefek sağlık sorunları vardı, onlarla ilgili de tedaviler yapıldı. Kısa süre içerisinde normal beslenmesine başladı. Serviste de yaklaşık 12 gün kadar takibini yaptık. Bugün de Aleyna’yı taburcu ederek gönderiyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aleyna’yı bir daha ziyaret edeceğini dile getirmişti"

Ünüvar, Ölmez’in depremde umut kaynağı olduğunu ifade ederek, "Aleyna’nın durumu kamuoyu tarafından çok yakından takip edildi. İlk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önce Aleyna’nın teyzesi Güler Hanım’la görüştü, sonrasında ise Aleyna ile görüştü. Aleyna’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve bir daha ziyaret edeceğini dile getirmişti" ifadelerini kullandı.

"Aleyna’nın bu süreci sağlıklı olarak atlatması için gerekli gayreti sarf edeceğiz"

Taburcu edildikten sonraki süreçte de Aleyna Ölmez’i takip etmeye devam edeceklerini dile getiren Ünüvar, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem tıbbi açıdan hem de psikososyal destek anlamında, Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle çok yakından konuyu takip edeceğiz. Geçtiğimiz sürede de yine hem İl Sağlık Müdürlüğümüze hem de İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Sürekli bir ekiple hastalarımızı ziyaret ettiler. Onların tabii sadece tıbbi yönünü değil, her türlü ihtiyaçlarını yakından takip ettik. Bundan sonra da devletimiz takip edecek. Aleyna’nın bu süreci sağlıklı olarak atlatması için gerekli gayreti sarf edeceğiz."

"Buraya ilk geldiğimde çok korkuyordum"

Hastaneden taburcu olan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, hastanedeki tüm doktorlara ve hemşirelere teşekkür ederek, "Çok ilgiliydiniz. Buraya ilk geldiğimde çok korkuyordum. Hiç gelmediğim bir şehir, hiç bilmediğim bir yer. Ne yapacağımı da bilmiyordum ama hiç yabancılık çekmedim. O kadar ilgiliydiniz ki bunun için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Aleyna şu anda 11’inci sınıfta olduğunu, önümüzdeki sene üniversite sınavına gireceğini ve ileride psikolog olmak istediğini de belirtti.

"11 gün boyunca hiçbir şey yiyip içme şansım olmadı"

Bir gazetecinin, 11 gün boyunca enkaz altında nasıl kaldığını ve taburcu olması sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini sorması üzerine Ölmez, "11 gün boyunca hiçbir şey yiyip içme şansım olmadı. Ortam falan da karanlıktı. Bir de ayrıyeten ben odamda depreme yakalandım. Pek hareket şansım da olmadı. Bir şey yiyip içemedim. Herhangi bir açlık ya da susuzluk hissettiğim zaman uyudum. Genelde uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum. Vaktim genelde uyuyarak geçti. Bundan sonraki süreçte de yine teyzemle beraber yaşayacağım. Şu anlık kesin değil ama Ankara’da kalmayı düşünüyoruz, fizik tedavi süreci boyunca buradayız" cevabını verdi.

Öte yandan Ölmez, hastanede kaldığı sürede kendisini tedavi eden hekimlere yaptığı zambak çiçeği resmini, hastaneden ayrılmadan önce kendisini tedavi eden ekibe hediye etti.

Daha sonra ise Ölmez, hastaneden alkışlar eşliğinde ambulansla çıkarak taburcu oldu.