Depremin 6. gününde kurtarılan 11 yaşındaki Nehir'in ilk isteği 'su' oldu

Kahramanmaraş’ta depremin 6. gününde 11 yaşındaki Nehir Narlı, anne ve babası enkaz altında sağ olarak çıkarıldı. Küçük Nehir’in enkazdan çıkarılınca ilk isteği ’su’ oldu.

Kahramanmaraş’ta depremin 6. gününde ekipler tüm enkazlarda hummalı çalışmaları devam ediyor. 12 Şubat Mahallesi’nde jandarma ve AFAD’ın ses dinlemesi sonrasında Kültürkent sitesinde hayat belirtisi tespit edildi. Bunun üzerine ekipler ilk olarak 11 yaşındaki Nehir’i 132. saatte sağ olarak çıkardı. Anne Şule ve baba Derviş Narlı da bir saat sonra sağ olarak çıkarıldı

Bilinci açık olan ve kendisine ulaşıldığında su isteyen küçük kız ambulansa bindirilirken, ismini soran ekiplere Nehir Narlı cevabını verdi. Küçük kız ve daha sonra anne babası ambulansla hastaneye kaldırıldı.