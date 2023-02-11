Depremin acısı Denizli'de de büyüyor

Denizli’den gittikleri Hatay’da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri, şehre getirilerek son yolculuklarına uğurlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehirlerdeki arama ve kurtarma yoğun olarak devam ediyor. Her geçen gün artan ölü sayısıyla birlikte memleketlere acı haberler gidiyor. Denizli’den Hatay’a ailelerinin yanına gezmeye giden Murat Sayhan ve Ayten Sayhan çifti gittiği günün gecesinde; Saadettin Köylü ve Ismahan Köylü çifti de yine Hatay’da enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Çiftlerin cansız bedenleri Denizli’de toprağa verilirken, Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden Selman Enes Cansız Adana’da, Emre Alkan Hatay’da, Büşra Balsever’de memleketi Hatay’da ailesiyle birlikte hayatını kaybetti.

Başsağlığı mesajı yayımlayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çameli Meslek Yüksek Okulumuzun ilk mezunlarından ve bir dönem Çameli Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığı yapan Büşra Balsever’in, memleketi Hatay’da deprem esnasında göçük altında kalarak, ailesi ile birlikte hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye ve ailesine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.