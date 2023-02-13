Depremin ardından 31 isme gözaltı kararı

Deprem afetinin ardından binlerce binanın yıkıldığı ve ağır hasar aldığı Malatya'da, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı 31 isim için gözaltı kararı verdi.

Depremin ardından 31 isme gözaltı kararı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Deprem afetinin ardından binlerce binanın yıkıldığı ve ağır hasar aldığı Malatya’da, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı 31 isim için gözaltı kararı verdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından Malatya’da yıkılan binalarda ihmali olduğu düşünülen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakın zamanda yapılan ve birçok kişiye mezar olan yapıların deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığı gerekçesiyle, inşaatı yapan firma sahipleri ve müteahhitleri hakkında verilen karar ardından polis ekipleri belirtilen isimleri gözaltına almak için harekete geçti.