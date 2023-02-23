Depremin ardından apartmanlardan göçler arttı, insanlar müstakil ev arıyor

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, yaşanan şiddetli depremlerin ardından vatandaşların deprem korkusuyla apartmanlardan müstakil evlere göç etmeye başladığını söyledi.

Depremin ardından artan ev fiyatları ile ellerinden geldikleri kadar mücadele ettiklerini söyleyen Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; “Bu pandemiden gelen bir fiyat artışı. Kademeli olarak fiyatlarda bir artış oluyor. Çünkü insanlar müstakil evlere ve arsalara yöneldiler. Bu nedenle ister istemez fiyatlarda artış oldu. Ancak bu deprem döneminde biraz daha hassasiyetli davranılması gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü depremzedelerimiz yakın illere gitmeye başladılar. Kayseri halkı ve emlak camiamız bu konuda hassasiyet gösterdi. Depremzedeler özellikle kiralık konutlarda yardımcı olmaya çalıştık. Boş dairelere eşya konuldu. Boş olan dairelere ev sahibinden rıza alınarak, depremzede vatandaşlarımız oturtuldu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gayrimenkul fiyatlarındaki artış ile bire bir olarak emlakçı esnafımız muhatap değil. Mülk ve gayrimenkul sahipleri fiyat yükseltmedikleri takdirde emlakçı esnafımız fiyat yükseltmez. Aslına baktığınızda yükseltmek isteyenlerinkini de yükselttirmemeye çalışıyoruz ama maalesef her sektörde olduğu gibi bu sektörde de bu durumları fırsata çevirmek isteyen fırsatçılarda var. Onlarla bizlerde elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz. Böyle küçük oranlardaki artışlar biraz olsun hayatımızın içerisine girdi. Bunları çok abartı görmüyoruz. Abartı fiyatla satış yapmaya çalışanlarla ilgili Ticaret Bakanlığımıza, Ticaret İl Müdürlüğümüze ve ihbar hatlarına şikayetlerde bulunuyoruz. Bunun önüne de elimizden geldiği kadar geçmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar apartmanlardan müstakil evlere yöneldi”

Apartmanda oturan vatandaşların depremin ardından müstakil evlere yöneldiğini dile getiren Atasoy; “Şuanda Kayseri depremi hisseden illerden bir tanesi. Maddi olarak hissetmesek de manevi olarak bizlerde hissettik. Bu deprem korkusunu bizde yaşadık. Onun için vatandaşlar biraz daha düşük kat ya da özellikle arsa projesi olan müstakil tarzı evlere yöneliyorlar. Vatandaşların müstakil evlere yöneldiği bilgisi doğru ama şu anda bir deprem psikolojisi var. Onu atlatana kadar mı böyle gider bilemiyorum. Piyasada biraz durgun, insanlar her ne kadar biraz arayış içerisinde bulunsa da depremi hala yaşıyoruz. Yine 6.4 şiddetinde bir deprem oldu. Şu andaki yönelme arsalara ve müstakil evlere yönelik. Bugünün satıcısı yarının alıcısıdır. Bugün sattığı bir mülkü yarında almak isteyecek ve yine yüksek fiyatlarla karşı karşıya gelecek. Burada herkes kendi mülkünü daha iyi değerlendirmek ister ama fiyat olarak ortaya afaki rakamlarla çıkmasınlar. Bizi de zor durumda bırakıyorlar. Biz burada emlakçı arkadaşlarımla günah keçisi oluyoruz. Bu fiyat artışlarında bizim herhangi bir dahlimiz yoktur. Mülk sahipleri artırmadığı taktirde biz artırmıyoruz. Vatandaşlarımızın da mülk sahiplerinin de özellikle bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.