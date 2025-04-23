Depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere çadır kurdu

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Güngören'de vatandaşlar, geceyi geçirmek için park ve bahçelere çadır kurdu.

Depremin ardından vatandaşlar park ve bahçelere çadır kurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Güngören’de vatandaşlar, geceyi geçirmek için park ve bahçelere çadır kurdu.

İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğiyle vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı vatandaşların geceyi geçirmek için çadır kurduğu görüldü.

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