Depremin ardından vatandaşlar Pendik Korusu'na akın etti

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Pendik Korusu’nda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul merkezli meydana gelen deprem, kentin birçok ilçesinde olduğu gibi Pendik’te de hissedildi. Sarsıntının ardından tedirgin olan vatandaşlar, oturdukları binaları terk ederek açık alanlara yöneldi. Çok sayıda kişi Pendik Korusu’na akın etti. Koruda oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İlk belirlemelere göre ilçede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, Pendik Belediyesi ve AFAD ekipleri ihtimal risklere karşı saha kontrollerine başladı.