Depremin merkez üssü Gönen'de vatandaşlar tedirgin

Merkez üssü Balıkesir’in Gönen ilçesi olarak bildirilen, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa’yı da etkileyen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Gönen ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar tedirgin olduklarını ifade etti.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Gönen ilçesinde 18.44’de 4,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, Balıkesir, Çanakkele, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul’da da hissedildi. Balıkesir’in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa’da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı. Balıkesir Valiliğinin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18.44 sıralarında Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden gelen olumsuz bir ihbar bulunmadığını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da depremin kısa sürdüğünü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, halkın normal hayatını sürdürdüğünü kaydetti.

Depremin merkez üssü Gönen’de yaşayan vatandaşlar ise kısa süreli panik olduklarını belirtti. Nişanlısı ise kafede otururken depremi hissetlerini belirten bir kişi de, "Deprem olunca kendi aramızda konuştuk. Acaba deprem mi oldu? diye derken sosyal medyadan gördük 4.6 deprem meydana gelmiş ilçemizde. Merkez üssünün burası olduğunu öğrenince kendimizi dışarıya attık" dedi.

Gönen sokaklarında sakin bir durumun hakim olduğu, köylerde de bir yıkım bulunmadığı kaydedildi.