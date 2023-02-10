Depremin merkez üssü Pazarcık'ta arama-kurtarma faaliyetleri tamamlandı

Depremin merkez üssü Pazarcık’a koordinasyondan sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

6 Şubat sabah saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde depremin ilk anından şu ana kadar 872 enkazda 582 arama-kurtarma personeli, AFAD, sivil toplum örgütleriyle hummalı çalışma gerçekleştirildi. 16 ekip halinde 872 enkaza müdahale edildi. İhbarlar üzerine canlı varlığı tespit edilen enkazlardan 41 kişi sağ olarak kurtarılırken, depremden dolayı 379 kişi yaralandı, 413 kişi hayatını kaybetti. Pazarcık Afet Koordinasyon Merkezi’ne sorumlu vali olarak atanan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pazarcık Kaymakamlığı’nda yaptığı açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Vali Tekbıyıkoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Şu an itibarıyla enkazlarımızdaki arama-kurtarma çalışmalarımızı nihayetlendirmiş bulunuyoruz. Bu çalışmalarımız burada bitmiş değil sadece arama-kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. Bu 872 enkazdan canlı ihbarı gelen, içerisinde canlı varlığı tespit edilen bütün enkazlara müdahale ettik ve bunların içerisinden 41 vatandaşımızı canlı olarak kurtardık. 379 vatandaşımız ise bu afetten yaralandı. Maalesef 413 vatandaşımızı ise bu büyük afette kaybetmiş bulunmaktayız. Başta aziz milletimize geçmiş olsun demek istiyorum. Afette yakınlarını kaybeden baş sağlığı söylemek istiyorum. Yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bine yakın personelimiz var. Burada arama-kurtarma çalışmalarından sonra vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları, sosyal yardım ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar devam edecek.”

İlçeye 2 bin çadırın kurulduğunun bilgisini veren Tekbıyıkoğlu, “8 tane çadırkent oluşturduk. Yaklaşık 25 bin kişiye günlük sıcak yemek vermekteyiz. Pazarcık ilçesinin 74 tane kırsal mahallesi, 10 tane merkez mahallesi 74 tane de bağlısı bulunmakta. Tüm mahallerimize, kırsal mahallerimize ve bunların bağlılarına ulaşmış durumdayız. Hepsine sosyal yardım gıda maddesi ve giyim maddelerini ulaştırmış durumdayız” ifadelerini kullandı.