Depremin merkezine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina

Deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş’taki afetzedelere gönderilmek üzere Eskişehir’deki Adalet Bakanlığı yerleşkesinde bulunan bin kişilik kapasiteye sahip prefabrik binaların sökümü sürüyor. Prefabriklerin 10 gün içerisinde bölgede kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonu, Eskişehir Valiliği ve AFAD’ın iş birliği neticesinde, Adalet Bakanlığına ait Eskişehir Dutluca Yerleşkesi’nde bulunan bin kişilik kapasiteye sahip prefabrik binaların deprem bölgesine gönderilmek üzere söküm işlemler devam ediyor. Açık ceza infaz kurumu hükümlüleri için hazırlanmış ve henüz kullanılmamış olan prefabrik binaların, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a gönderilmesine karar verildi. Prefabrik binaların parçalar halinde tırlarla Kahramanmaraş’a ulaştırılması ve bölgede 10 gün içerisinde kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Engelli bireylere özel tuvaletler de bulunuyor

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bin kişilik kapasiteye sahip prefabrik binaların, sağlık birimi ve tüm eşyalarla birlikte deprem bölgesine gönderileceğini bildirdi. Isı yalıtımlı binaların içerisindeki 4-6 kişilik odalarda tuvalet ve banyonun yanı sıra sıcak su temini için elektrikli termosifonlar yer alıyor. Prefabrik binalarda ısıtma için kalorifer petekleri ve engelli bireylere özel tuvaletler de bulunuyor.