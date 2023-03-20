Depremin vurduğu Pazarcık'a 'Kocaeli Çarşısı' inşa ediliyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde deprem felaketinde iş yerleri zarar gören esnaf için, Kocaeli Valiliği’nin öncülüğünde Körfez, Darıca ve Dilovası Belediyeleri tarafından 30 konteynerlik "Kocaeli Çarşısı" kuruluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından görev bölgesi olan Dulkadiroğlu ilçesinde çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, depremin merkez üssü Pazarcık bölgesini de unutmadı. Kocaeli Valiliği’nin öncülüğünde Körfez, Darıca ve Dilovası Belediyeleri tarafından, iş yerleri zarar gören esnaf için Pazarcık’ta 30 konteynerlik Kocaeli Çarşısı inşasına başlandı. Depremin yaralarını sarmak için imkanlarını seferber eden Körfez Belediyesi, Darıca ve Dilovası Belediyeleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar gerçekleştirdi.