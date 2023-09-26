Depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor

Toplumda sigorta bilincinin oluşturulmasına ve sosyal dayanışma ruhunun beslenmesine katkıda bulunmak için kurulan Sigortalı Toplum Derneği ‘Sigorta Haftası’nda yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Bu kapsamda, deprem bölgesinden tedaviye muhtaç hayvanlar çeşitli illerdeki veterinerlik kliniklerinde tedavi ediliyor.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Sigorta Haftası’ etkinliklerinde, deprem yaralarını sarmayı öncelediklerini belirten Sigortalı Toplum Derneği Başkanı Selcen Gür, bu yılın temasının da ‘Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlıkta Sigorta Sektörünün Önemi’ olduğunu ifade etti. Sigorta sektörü olarak depremden bu yana malî kayıpları telafi etmek için çalıştıklarını kaydeden Gür, "Deprem bölgesinde çok insanımızı kaybettik ve çok canımız yandı. Bölgede hâlen daha tedaviye muhtaç, meramını anlatamayan canlarımız, yani hayvanlarımız da var. Bizler sosyal sorumluluk duygusuyla onlara da elimizi uzatmak istedik ve Haykader ile ortak bir proje gerçekleştirmeye karar verdik" dedi.

Hayvan Yaşamına Katkı ve Koruma Derneği (Haykader) gönüllüsü sanatçı Aynur Aydın’ın da özel olarak desteklediği bu proje kapsamında; deprem bölgesinden tedaviye muhtaç hayvanlar çeşitli illerdeki veterinerlik kliniklerinde tedavi ediliyor ve ardından sahiplendiriliyor.