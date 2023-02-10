Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti Kayseri'deki bir ofiste güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti Kayseri’deki bir ofiste güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Şubat 20223 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri’de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Şehirde bulunan bir çalışma ofisinin güvenlik kameralarına yansıyan deprem anında ofis çalışanları panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Depremin şiddetiyle avize ve koltukların sallanması depremin şiddetini gözler önüne serdi.