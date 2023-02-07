Depremin yıktığı İskenderun'daki son durum havadan görüntülendi

Depremde en çok etkilenen yerlerden Hatay İskenderun’daki son durum, dron ile görüntülendi. İlçe merkezindeki yıkımların durumu ile yangınlar nedeniyle çıkan dumanlar, şehrin durumunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü. En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay’ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede çöken binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, son durum da havadan görüntülendi. İlçe merkezindeki yıkıntıların yanı sıra, limanda süren konteyner yangınları da görüntülere yansıdı.