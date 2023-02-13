Depremin yükünü şehir hastaneleri sırtlanıyor

MERSİN (İHA) – Kahramanmaraş depremlerinde yaraları sarmak için seferber olan şehir hastaneleri, binlerce yaralıya şifa oldu. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bu yükü sırtlayan hastanelerin başında gelirken, Mersin’e bugüne kadar 15 civarında yaralı getirildi. Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, yaralılardan yaklaşık 12 bininin tedavi edilerek taburcu olduklarını, 114 bebeğin de Mersin’de doğduğunu söyledi.

Mersin, tüm birimleriyle deprem bölgesine ve depremzedelere destek vermeye devam ediyor. Bu desteklerin başında ise sağlık hizmetleri geliyor. Mersin’de, ilçeler dahil tüm kamu ve özel hastaneler, ilk günden bu yana deprem bölgesinden gelen yaralılara şifa vermek için gece gündüz yoğun tempoyla çalışıyor. Tüm koordinasyonun Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü çalışmalarda, yükün çok büyük bölümü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karşılanıyor. Tedavilere ilişkin tüm planlamalar hastanede kurulan kriz merkezinden yönetiliyor.

İl Sağlık Müdürü Ceviz, depremzede yaralıları ve kriz merkezini ziyaret etti

Mersin’deki koordinasyonun başı olan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emrah Ceviz de depremde yakınlarına kaybetmesine rağmen hem deprem bölgesine her türlü destek hem de her yaralının gerekli tedaviyi alabilmesi için ekibiyle birlikte yoğun çaba harcıyor. Bugün Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek depremzede yaralılara ’geçmiş olsun’ dileklerini ileten Ceviz, tek tek taleplerini sordu. Kriz merkezinde hastane Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı’dan bilgi alan Ceviz, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

"Hastalarımız gelmeden hastanelerimizde her türlü hazırlığımızı yaptık"

İl Sağlık Müdürü Ceviz, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mersin’deki sarsıntının ardından deprem bölgesindeki haberi alır almaz öncelikle ivedi olarak Mersin genelindeki tüm sağlık tesislerinin altyapısını kontrol ettirdiklerini ve herhangi bir hasar olmadığını belirlediklerini söyledi. Daha sonra hızla 35 ambulans ile birçok nakil ambulansını ve çok sayıda UMKE personelini bölgeye gönderdiklerini belirtti. 81 ille koordineli çalıştıklarını dile getiren Ceviz, bugüne kadar kara yoluyla 152 yaralıyı kendi ambulanslarıyla Mersin’e getirdiklerini, ardından da deprem bölgesinden kara, hava ve deniz yoluyla getirilen çok sayıda yaralıyı tedaviye aldıklarını ifade etti.

Deprem bölgesine doktor başta olmak üzere çok sayıda sağlık personeli ve tıbbi malzeme gönderdikleri bilgisini veren Ceviz, ilk günden itibaren ağırlıklı olarak Hatay ve ilçelerinden gelen yaralılara acil müdahaleler gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaralıları, ihtiyaçlarına göre çevre iller de dahil hastanelere gönderdiklerini belirten Ceviz, "Ağırlıklı olarak Mersin Şehir Hastanemiz, Mersin Üniversitesi Hastanemiz, Toros Devlet, Tarsus Devlet, Erdemli Devlet hastaneleri olmak üzere yaralılarımızı aldık. Bu arada, Mersin halkımız, kıyafetten bebek bezine kadar her türlü ihtiyacı ulaştırdı, biz de gemilere yükleyerek gönderdik. Hastanelerimizde de ne ihtiyaç varsa hastalarımız gelmeden hepsini tedarik etmiştik" dedi.

"Mersin’e 7 günde 15 bin civarında yaralımız geldi"

Mersin’e ilk etapta üç kez gemiyle olmak üzere çok sayıda yaralı getirildiğini anlatan Ceviz, "Kendi imkanlarıyla da Mersin’e çok fazla gelen oldu. Hastanelerimize 7 gün içerisinde 15 bin civarında hastamız ulaştı. Bunların yaklaşık 12 binini ivedi olarak taburcu ettik. Anlık değişiyor ama şu anda yaklaşık 340 yaralımız yoğun bakımda, 2 bin 200’ün üzerinde hastamız da Mersin genelindeki kamu-özel tüm hastanelerimizde servislerimizde yatmakta" diye konuştu.

"Hastanelerimde hiçbir sorun yok; tüm altyapımız mevcut"

Şehir hastanesinin genişleyebilme özelliği olduğunu, bunun kamuoyunda çok bilinmediğini kaydeden Ceviz, "Şehir hastanemizdeki tüm servis yataklarımız, gerekli donanım konulduğunda yoğun bakıma dönüştürülebilecek durumda, bunun altyapısı mevcut. Ayrıca, Mersin şehir hastanemizde mevcut yoğun bakımların dışında acil servislerimizde pandeminin zirvesinde zaten kullandığımız, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım standardına sahip sarı alanlarımız var; 24 yataklı üçerli olmak üzere toplam 72 yataklı arenamız yoğun bakım standardına geçirildi.

Öte yandan, hastanelerimizin tıkanmaması için çevre illere drenaj sağlayıp hem erişkin hem çocuk hem yeni doğan yataklarında boş yatak rezervi oluşturduk. Servislerimizde de yine boş yataklarımız var. Hastanelerimde hiçbir sorun yok. Bugün itibarıyla bugün hastanelerimizde polikliniklerimiz de hizmetine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hastanelerdeki tüm sağlık personelinin özveriyle çalıştığını, çevre illerden de hekim ve sağlık çalışanlarının geldiğini belirten Ceviz, ağlayarak çalışanı çok gördüğünü, ancak duyguların ön plana konulacağı kesimin sağlık camiası olmadığını, herkesin profesyonelce çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"En büyük rolü buradaki şehir hastaneleri üstlendi"

Deprem bölgesinden yaralıları ağırlıklı olarak alan ilk ilin Mersin olduğunun altını çizen Ceviz, deprem bölgesini hastalarında en büyük rolü de Mersin ve Adana Şehir hastanelerinin üstlendiğini vurgulayarak, "Ama üniversite hastanelerimiz ile diğer kamu ve özel hastanelerimiz de büyük rol üstlendiler. Büyük bir dayanışma içerisinde biz bu süreci yönettik, hala da yönetmeye devam ediyoruz. Hastanelerde yatan hastalarımdan yakınları olmayanlar var, ulaşamadıkları var. Ama bu süreçte gördük ki çok büyük bir afet, yüzyılın afeti diyoruz, devlet bizim hem anamız hem babamız. Rabbim devletimize, milletimize başka zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Ceviz, deprem bölgesinden Mersin’e bugüne kadar 342 hamile yaralı geldiğini, bunlardan 104’ünün doğum yaptığını, doğum sonrası süreçlerini de takip edeceklerini sözlerine ekledi.