Depreminin 110'uncu saatinde bir kedi enkazdan canlı çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta bir kedi, depremin 110'uncu saatinde yıkılan binanın enkazından canlı çıkartıldı.

Depreminin 110'uncu saatinde bir kedi enkazdan canlı çıkartıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta bir kedi, depremin 110’uncu saatinde yıkılan binanın enkazından canlı çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Depremin 110. saatinde Kahramanmaraş’ta bulunan 7 katlı Hamdi Bey Apartmanı’nın enkazından bir kedi canlı çıkarıldı. Ekipler kediyi bir süre sevip ardından da su verdi.