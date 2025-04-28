Depremle gündeme gelen iki farklı İstanbul şehirleşmesi havadan görüntülendi

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından, yan yana bulunan Ataköy ve Şirinevler’deki farklı şehirleşme yapıları yeniden tartışma konusu oldu. Uydu görüntüleriyle gündeme gelen bölge, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Ataköy’ün daha düzenli, Şirinevler’in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu dikkat çekiyor.

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Ataköy ve Şirinevler’in bambaşka şehirleşme manzaraları yeniden gündem oldu. Uydu fotoğraflarıyla gündeme gelen bölge havadan görüntülendi. Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler ve Bakırköy’e bağlı Ataköy’ün havadan çekilen görüntülerinde iki farklı şehirleşme manzarası dikkat çekiyor.

E-5’in iki tarafı: düzen ve yoğunluk

Havadan çekilen görüntülerde, E-5 karayolu ile birbirinden ayrılan komşu bölgelerden Ataköy’ün daha düzenli, Şirinevler’in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu görülüyor. Özellikle 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bu iki bölgenin uydu fotoğrafları üzerinden yapılan karşılaştırmalar sosyal medyada gündem oldu.