Depremlerden dolayı Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden 11 il etkilenirken, bölgede yaşayan binlerce Suriyeli ise ülkelerine dönmek için sınır kapılarına akın etti.

2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaştan dolayı ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye gelen yaklaşık 4 milyon Suriyeli, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden dolayı tekrar ülkelerine dönmek için sınır kapılarına yöneldi. Depremlerde 11 ilde yaşanan yıkımın ardından birçok Suriyelinin de yaşadığı evler hasar gördü. Suriye’de de etkili olan depremlerde bazı Suriyeliler orada yaşayan ailelerine ulaşmak için ülkelerine dönerken, bazılarının da ya yaşanacak evi kalmadı ya da depremde hasarlı evlerine giremediği için çareyi ülkelerine geri dönmekte görüyor.

Sınır kapısından günlük 2 bin ila 3 bin Suriyeli geçiş yapıyor

Binlerce Suriyeli ülkelerine dönmek için Kilis’te bulunan Öncüpınar ve Karkamış sınır kapılarına yöneldi. Türkiye’de Suriyeli depremzedelere 6 ay ülkelerine dönme izni verildi. Sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle günlük her bir kapıdan bin 500 ila 2 bin arası Suriyelinin geçişine izin veriliyor.

“Deprem nedeniyle giden de var ailelerini merak eden de var”

Ülkelerine dönmek için sınır kapılarında bekleyen Suriyelilerin bazıları depremden dolayı ülkelerine 2-3 ay dönmek istediklerini, sonra tekrar Türkiye’ye geleceklerini ifade ederken, bazıları da Suriye’yi de etkileyen depremden dolayı ailelerini görmek için gittiklerini belirtiyor.