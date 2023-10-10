Depremlerden sonra afet uygulamaları geliştirilmeye başlandı

Yaşanan üzücü depremlerin ardından girişimciler bu alanda uygulamalar geliştirmeye başladı. Geliştiren Zatu uygulamasıyla kullanıcılar sadece deprem sinyalleri almayacak. Acil durum yardım özelliği sayesinde, kullanıcılar yakınlarıyla tehlikede olduğunu, kişisel sağlık bilgilerini ve konumunu uygulama üzerinden tek tuşla paylaşabilecek. Aynı zamanda uygulamanın merkez ekibi, olası afet anında bu bilgileri ilgili birimlere aktaracak.

48 kişiden oluşan bir ekip, 2 yıl boyunca titizlikle çalışarak Zatu isminde doğal afet/sosyokritik uygulamasını geliştirdi. Uygulama hakkında Zatu Kurucusu Erdal Akkaya bilgiler verdi. Erdal Akkaya, kişilere afet sırasında farklı şekilde ulaşımı hedeflemesinin yanı sıra sadece afet değil, birçok sosyokritik durumlarda da yardım sağlayan kendi alanında inovasyon oluşturan bir uygulamayı yayınladıklarını belirtti.

Akkaya sözlerine şöyle devam etti: ’’Zatu, afet öncesi ve sonrası ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarda, toplumun afet bilincini artırmayı, teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmayı ve halkı çözüm odaklı yaklaşımlara teşvik etmeyi hedefler. Bu kültür girişimi için ekibimiz, gelecekteki afetlere karşı toplumun daha bilinçli olmasını sağlamak ve afet sonrası iyileşme sürecinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini desteklemek amacıyla sürekli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sadece deprem sinyalleri veren basit bir uygulama değildir. Acil durum yardım özelliği sayesinde, kullanıcılar yakınlarıyla tehlikede olduğunu, kişisel sağlık bilgilerini ve konumunu uygulama üzerinden tek tuşla paylaşır. Aynı zamanda merkez ekibimiz olası afet anında bu bilgileri, ilgili birimlere aktarır. Kullanıcıların Acil çağrı tuşu ile hızlıca organize olabilmeleri sayesinde can kayıplarının ve kayıp vakalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Sistemlerinde AFAD ile birlikte çalıştıklarını belirten Akkaya, "Kullanıcılar, tehlike anında Zatu merkez ve yakınlarıyla paylaşmak için tüm kişiler bilgilerini, özel sağlık notlarını hatta kan grubunu bile profiline ekleyebilir. Olası bir doğal afet anında, acil çağrı tuşunu kullanarak bizlere ve uygulama üzerinden izin verdiği yakınlarına bu bilgileri iletebilir. İletilen konum uygulama üzerinden canlı konum olarak gösterilir ve ilgili kişiler dilerse uygulama üzerinden iletişime geçebilir, konum noktasına yol tarifi olabilir. Zatu merkez ve kullanıcının eklediği yakınları, anlık olarak uygulama üzerinden uyarı ve SMS bildirimi ile bilgilendirilir. Bildiğiniz üzere bir doğal afet anında ve sonrasında en büyük problemlerden birinin hızlı organize olamamak olduğunu derin üzüntü içinde deneyimledik. Kişi sayıları, kişiler ve bilgileri, doğal afet kültürüne sahip bir topluluk, bu organizasyonu gerçekleştirmenin temel taşlarıdır. Bizler, teknolojik olarak sağladığımız bu muazzam yapıyı kullanan kullanıcıların aynı zamanda belirli bir bilince sahip olarak yaptığımız işe eşlik etmesini arzuluyoruz. Tüm bunların sonucunda doğal afetler konusunda bilinçlenmiş ve bu alandaki teknolojiyi etkin kullanabilen bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.