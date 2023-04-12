Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından Edirne’deki ilk yardım eğitimlerine talep arttı. Depremle birlikte 6 Şubat’tan sonra başvurularda ciddi bir artış olduğunu söyleyen Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Sünnetçiler, Her hafta yoğun şekilde 117 kişiye temel ilk yardım eğitimi vererek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirdiklerini belirtti.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlileri tarafından ücretsiz olarak gönüllülere temel ilk yardım eğitimi veriliyor. Deprem gibi doğal afetler ve ani olaylarda ambulans gelene kadarki süreçte yapılan ilk yardım müdahalesi birçok insanın hayatını kurtarmada büyük önem taşıyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından vatandaşlar yaşanacak bir afet karşısında bilgili olmak ve yardım etmek amacıyla temel ilk yardım eğitimlerine katılmaya başladı. Köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşlara ilk yardımı uygulamalı olarak anlatmaya devam eden Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi görevlileri, kursa katılanlara temel ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra yaşanacak doğal afetlerde de yapılması gerekenleri anlatıyor.

Depremle birlikte 6 Şubat’tan sonra başvurularda ciddi bir artış olduğunu söyleyen İlk Yardım Eğitmeni Ayten Sünnetçiler, her kesimden vatandaşın deprem bölgesinde bulunabilmek ve yardım edebilmek amacıyla bu konularda tam donanımlı olmak için temel ilk yardım eğitimlerini almak istediklerini ifade etti.

"Başvurularda ciddi bir artış var"

Başvurularda ciddi bir artış olduğunu söyleyen Sünnetçiler, "6 Şubat’tan bu yana ciddi bir çalışma yaptık. Her hafta yoğun bir şekilde 117 kişiye temel ilk yardım eğitimi vererek sertifikalı ilk yardımcı yetiştirdik. Deprem bizi beklemez anında gelir. Deprem olduğundan bizler hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İlk yardım yapan kişinin ilk yardım eğitimi almış, donanımlı ve yetkin olması gerektiğini vurgulayan Sünnetçiler, vatandaşların doğru ve bilgili ilk yardımı uygulayabilmesi için Sağlık Bakanlığının izniyle kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezlerinden bu eğitimi alarak belgeli ilk yardımcı olması gerektiğine değindi.

Kursa katılan vatandaşlardan İzel Aydın, katıldığı eğitimler sayesinde şu anda acil bir durum geliştiğinde müdahale edecek konumda olduğunu ve bunun büyük fayda sağlayacağını aktardı.

"Bilmediğim birçok şeyi öğrendim"

Kursa katılan Eyüpcan Kurgun, "Ülkemizde yaşanan depremlerden sonra bende bir farkındalık oluştu ve oraya gitmek istedim. Fakat hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Gittiğimde ne yapabilirim insanlara ne faydam olur diye düşündüm ve gitmedim. Bu ilk yardım eğitimini almak için de gönüllü olarak buraya geldim. Burada hem bilgi olarak hem de uygulamalı olarak bilmediğim birçok şeyi öğrendim" diye konuştu.