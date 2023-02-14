Depremzede 'Sütçü baba' ineklerini depremzedeler ve ekipler için sağıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan ve kendisi de depremzede olan "Sütçü baba" lakaplı Abdurrahman Altıntop, akşam ineklerinden sağdığı yüzlerce tona yakın sütü kazanlarda kaynatarak hem depremzedelere, hem de ekiplere elleriyle ikram ediyor.

Geçtiğimiz 6 Ocak’ta 7.6 şiddetindeki depremin yaşandığı Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ekiplerin çalışması sürüyor. Depremin ardından Türkiye’nin çeşitli noktalarından ilçeye gelen vatandaşlar, yaraları sarmak için çaba sarf ediyor. İlçede "Sütçü baba" olarak bilinen 51 yaşındaki Abdurrahman Altıntop da, hayvanlarından sağdığı bir tona yakın sütü, kazanlarda kaynatarak elleriyle hem hemşerilerine hem de ekiplere ikram ediyor.

İlçede görülmemiş bir deprem yaşadıklarını dile getiren Altıntop, "Allah kimseye böyle bir deprem yaşatmasın. Beş gündür hem burada yaşayan vatandaşlara, hem de dışarıdan gelen ekiplere günde 700 kilo ile 1 ton arasında süt kaynatıp dağıtıyoruz. Bunlar kendi sütümüz. Bizim canımızda bir şey yok. Canımızda bir şey olmasın da mal önemli değil. Akşamları hayvanlarımızı sağıyoruz ve gündüz olduğunda sütleri buraya getirip dağıtıyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Böyle bir sıkıntı bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.