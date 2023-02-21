Depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre deprem nedeniyle Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden Bursa’daki yakınlarının yanına gitmek için 38 SH 273 plakalı araçla yola çıkan aile, Hacıbektaş ilçesi İlicek mevkiinde sürücü F.Ö.’nün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ise Nevşehir ve Kırşehir’deki hastanelere sevk edildi.

Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.